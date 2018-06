Kindergartenkinder experimentieren mit Strom. Das geht. Wenn die Steckdose tabu ist und der Kindergarten ein „Haus der kleinen Forscher“ ist. In der Kita Sankt Martin in Hüttlingen wird fortlaufend geforscht. Und zur dritten Zertifizierung – die gibt es alle zwei Jahre – kam Katja Albrecht von „explorhino“, der Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen und stattet die Kinder mit einem wichtigen Forscher-Instrument aus, einem Strohhalm.

„Forschen ist der Hit“ stimmt Katja Albrecht im Morgenkreis der Kita an. Sie zeigt den Kindern das Zertifikat das bereits zum dritten Mal erneuert wurde. Das sei etwas besonderes. „Solche Plaketten kriegen nur die Profiforscher“, betont sie. Sie zeigt allen Kindern, was man mit einem Strohhalm alles machen kann: Ansaugen, Schaum pusten, eine Tröte schnibbeln und eine Minirakete bauen.

Dann forscht Katja Albrecht mit den Schulanfängern der Erzieherinnen Martina Raab-Katzer und Monika Rausch. Sie bauen einen Stromkreislauf. Ganz spielerisch. Mit Batterien, kleinen Glühbirnen, einer Fassung, Kabeln und sogar einem Schalter. Alle Kinder sind konzentriert bei der Sache und entdecken, wie die Energie fließt. Sie helfen sich gegenseitig und sind stolz, wenn das Lämpchen leuchtet.

Im Rahmen der Netzwerkkooperation von „explorhino“ mit dem „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin können Kitas aus dem Ostalbkreis an diesem Projekt teilnehmen. Erzieherinnen lernen in Workshops altersgerechte Experimente kennen, die sie leicht in den Kindergartenalltag integrieren können. Die Kita Sankt Martin gibt Naturwissenschaften und Technik einen dauerhaften Platz: im Bereich „Bauen und Konstruieren“ oder beim Projekt Küken, bei dem die Kinder Eier im Brutkasten beobachtet haben und die flauschigen Tierchen beim Schlüpfen erleben durften.

„Kinder früh für die Welt der Technik, Mathematik und Naturphänomene zu begeistern, sie bei dieser spannenden Entdeckungsreise zu begleiten und ihr Interesse immer wieder neu zu entfachen, ist das Ziel“, sagt Brigitte Böhnlein, Leitung der Kindertagesstätte Sankt Martin in Hüttlingen, die außerdem eine ausgezeichnete Bewegungskita im Ostalbkreis ist.