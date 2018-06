Feuersalamander: Exoten der Region

Sie sind in unserer Tierwelt äußerst exotisch anmutenden Amphibien mit ihren pechschwarzen Augen und der leuchtenden gelben bis ins dunkle Orange spielenden Zeichnung, und sie sind mit die größten Lurche. Geheimnisvolles rankt sich um den Feuersalamander (Salamandra salamandra), in der Mythologie steht er als eines der vier Elementarwesen für das Feuer. Thomas Mönnig aus Hüttlingen züchtet seit vielen Jahren die faszinierenden behäbigen Tiere mit dem „Warnanstrich“, um sie dann wieder in der Natur freizulassen.

Erst wenige Tage sind sie alt, die noch mit Kiemen atmenden schwarzen, etwa drei Zentimeter großen Larven in dem extra eingerichteten Zimmer mit den Terrarien und den kleinen Larven-Behältern. Sind sie nach der „Umwandlung“, und wenn sie das Wasser verlassen, alt genug, um selbst auf die Jagd nach Würmern oder Nacktschnecken zu gehen, lässt sie der Naturschützer frei in kühle, schattige Quellgewässer, Brunnenstuben oder klare Waldbäche im Ostalbkreis. Akribisch hält Mönnig die gezüchteten Tiere fest, früher mit Zeichnungen, heute mit der Kamera.

Ein ausgewiesener Experte

Die Zucht der stark geschützten Tiere betreibt er schon lange. Sein ältestes Zuchtexemplar ist mittlerweile 37 Jahre alt. Deshalb ist der Hüttlinger auch ausgewiesener Experte. Und manchmal kommt es sogar vor, dass er Jahre, nachdem er die Jung-Tiere ausgesetzt hat, sie aufgrund ihrer Zeichnung wiedererkennt. Die Suche nach den Amphibien mit der wie Lack glänzenden Haut sei natürlich wie die bekannte nach der Nadel im Heuhaufen. Der „Balkantyp“ hat eine gepunktete Zeichnung, der „Vogesentyp“ dagegen Längsstreifen. Bis zu 20 Zentimeter oder länger werden die Tiere, und teilweise deutlich über 20 Jahre alt, in Gefangenschaft sogar noch älter, wie man am Beispiel von Mönnig sieht. In Israel werden die über fast ganz Europa verbreiteten Tiere sogar bis zu 31 Zentimeter groß. In freier Wildbahn haben die Tiere außer dem Menschen kaum Feinde. Ihre Warntracht und das Hautgift in den Drüsen schützt sie vor Fressfeinden. Deshalb kann es sich der Feuersalamander erlauben, gemächlich durch die feuchten Wälder zu ziehen.

Diese Behäbigkeit und das exotische Aussehen sind es auch, das Mönnig an den Tieren so fasziniert: „Sie liegen mitr am Herzen“, erklärt der Optik-Feinmechaniker. Und mit seinem Hobby trägt er zudem ein Stück zum Artenerhalt bei. Denn der Lebensraum dieser Tiere ist immer noch bedroht. Mönnig hat die Zucht der Tiere behördlich angemeldet. Sie ohne Erlaubnis zu fangen oder zu halten, ist nicht nur verboten, sondern wäre von unkundiger Hand in nicht artgerechter Haltung zudem Tierquälerei.