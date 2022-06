Feuer zerstört Fachwerkhaus vollständig

In einem Fachwerkhaus in der Niederalfinger Hürnheimer Straße ist am Dienstag gegen 23 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet die Polizei. Das Haus wurde laut Bericht vollständig zerstört. Der Schaden beträgt rund 200 000 Euro.

Die Ursache, warum der mit Heu gefüllte Dachboden Feuer fing, sei noch unklar. Der Bewohner des Hauses konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Zudem sollen sich mehrere Tiere dort befunden haben. Auch sie wurden rechtzeitig gerettet.

Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren laut Polizei mit 53 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Die Wehrleuten verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.