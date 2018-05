Auf rund 1200 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrer am Mittwochmorgen verursacht hat. Gegen 9.30 Uhr bemerkte eine 42-Jährige, dass ihr VW, den sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in den Kocherwiesen abgestellt hatte, an der Fahrerseite beschädigt wurde.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen.