Fachgerechtes „Pfropfen“ von Obstgehölzen

Der Obst- und Gartenbauverein Hüttlingen erklärt die fachgerechte Veredelung von Obstgehölzen mittels des altbewährten „Pfropfens“. Der Kurs findet am Samstag, 21. April, um 14 Uhr in Hüttlingen in den „Buchwiesen“ auf der Streuobstwiese von Franz Seibold statt (zwischen Albvereinshaus und dem Kocher-Jagst Radweg, in Höhe der Straubenmühle) statt.

Die recht einfach zu erlernende Technik des „Pfropfens“ ermöglicht es den Teilnehmern alte, vielleicht auch unbekannte Obstsorten zu erhalten oder neue, gegenüber Krankheiten robuste Sorten auf den eigenen Baumbestand zu veredeln um somit noch mehr Freude am selbst erzeugten Obst zu haben.

Traditionell ist die Zeit während der ersten Löwenzahnblüte die beste zum „Pfropfen“, denn dann löst die Rinde durch den beginnenden Saftfluss. Das erlernte Wissen kann somit aufgrund der aktuell günstigen Witterung sofort im eigenen Garten umgesetzt werden. Die für eine Veredelung benötigten Reiser von empfehlenswerten Sorten werden für die Teilnehmer bereitgestellt. Mitglieder wie interessierte Gäste sind herzlich eingeladen.