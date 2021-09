Exkursion mit dem Jäger durch den Wald

25 Kinder in Begleitung von erfahren Jägerinnen und Jäger mit ihren Jagdhunden sind trotzt des regnerischen Wetters im Revier von Reinhold Wanka in Seitsberg in Wald und Flur unterwegs gewesen.

Dabei wurden Exponate gesucht und bestimmt. Außerdem der Ausblick von einer Kanzel und ein Fuchs- und Dachsbau bestaunt.

Wie arbeitet ein brauchbarer Jagdhund in Feld und Wald, speziell nach einem Wildunfall, und wie funktioniert die Arbeit bei der Kitzrettung mit Hilfe einer Drohne? Tierfelle durften gefühlt und bestaunt werden.

Zum Schluss lachte noch die Sonne beim gemütlichen Grillen. Mit Jagdhörnern nach alter Tradition wurden die Kinder mit Ihren Eltern verabschiedet und ein lehrreicher Nachmittag ging für die Kinder zu Ende.