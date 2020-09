Exkursion mit dem Jäger den Wald

Zu einer Ferienaktion haben sich bei zunächst sonnigem Wetter naturverbundene Jungen und Mädchen am Albvereinsheim in Hüttlingen getroffen. Mit dem Jagdsignal „Aufbruch zur Jagd“ ging es ins Revier von Reinhold Wanka in Seitsberg. Mit dabei waren erfahrene Jägerinnen du Jäger und Ihren Jagdhunden. Mit großen Augen bestaunten die Kinder einen großen Fuchsbau, außerdem verschiedene Präparate, wie Steinmader, Wiesel, Eichelhäher, Fuchs, Stein- und Baummader. Auch die Felle von verschiedenen heimischen Tieren wurden besichtigt. Die Arbeit des Jagdhundes wie Nachsuchen und Apportieren wurde erklärt sowie den Kindern vorgeführt. Leider machte der Regen der Gruppe ein wenig zu schaffen, aber gute Laune und gute Kleidung brachten die Kinder sicher unters Dach am Albvereinshaus, wo die Grillmanschaft schon auf die Gruppe wartete. Gut gestärkt kam die große Überraschung, Falkner Volker Roth kam mit seinem Uhu und erklärte alles Wissenswerte über die Greifvögel. Es war ein gelungener Nachmittag mit wissbegierigen Kindern trotz Gewitter.