Europameister verteilt Autogramme in Hüttlingen

Gerade mal sieben Monate ist es her, dass der Jubel um Arthur Abele bei den Europameisterschaften in Berlin verklungen ist und auch das riesige Plakat mit dem König der Leichtathleten am Ortsmitte-Kreisel, sowie der spätere Empfang im Forum ist unvergesslich. Sogar ein TSV-Fanclub hatte es sich nicht nehmen lassen, in Berlin seinen Champion direkt im Olympiastadion zu feiern.

Am Samstagvormittag hatte Bäckermeister Karl-Heinz Stollenmeier den Europameister zu sich eingeladen, um den Fans in der Heimat eine Autogrammstunde zu ermöglichen. Zuerst zwar noch etwas zögerlich, doch als dann der Zeiger der Kirchturmuhr sich zwischen 11 und 12 Uhr bewegte, da hatte der Arthur ganz schön viel zu tun, um Jung und Alt die Autogrammwünsche auf einem Foto während des Speerwurfs – übrigens einer seiner Paradedisziplinen - zu erfüllen.