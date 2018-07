Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den in 56-Jähriger am Sonntagmorgen verursacht hat. Kurz vor 10 Uhr fuhr er mit seinem Auto in den Kreisverkehr an der K3311 zwischen Wasseralfingen und Hüttlingen ein. Dabei übersah er den bereits im Kreisel fahrenden Wagen eines 40-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.