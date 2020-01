Es hat gekracht an der Einfahrt von der K3311 auf die B19. Dabei ist ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstanden. Eine 61-jährige Autofahrerin war am Freitagvormittag gegen 9 Uhr auf der K 3311 unterwegs. Als sie nach links auf die B 19 in Richtung Hüttlingen einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt einer Frau, die auf der B 19 in Richtung Aalen fuhr. Die 61-Jährige kollidierte mit dem Wagen der 37-Jährigen. Verletzt wurde niemand.