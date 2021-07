Erfolgreiche Abschlüsse an der Hüttlinger Alemannenschule

Nach einem turbulenten Schuljahr 2020/2021 mit vielen Einschränkungen, erhielten alle 36 Abschluss-Schüler und -Schülerinnen der Alemannenschule ihre Abschlusszeugnisse nach erfolgreich bestandener Prüfung im Rahmen einer festlichen Abschlussfeier.

Hauptschulabschlussprüfung

Verbunden mit den besten Wünschen für die berufliche, schulische und private Zukunft überreichten Schulleiter Ralf Meiser, Lerngruppenleiterin Birgitt Kühn und Lerngruppenleiter Thomas Bezler den 15 Schülern der LG 9a und 9b ihre Hauptschulabschlusszeugnisse. Mit einem Schnitt von 1,7 schließt Svenja Bodenmüller als Schulbeste der Schüler mit Hauptschulabschluss ab.

Neben den sehr guten schulischen Leistungen, können sich alle Schülerinnen und Schüler über den für sie passenden schulischen oder beruflichen Werdegang freuen und verbleiben teils als Zehntklässler an der Alemannenschule, besuchen die zweijährige Berufsfachschule oder haben einen Ausbildungsplatz gefunden.

Die übrigen Neuntklässler, die in den letzten Jahren auf M-Niveau (mittleres Niveau) gelernt haben, besuchen weiterhin die Alemannenschule, um im nächsten Schuljahr ihre Mittlere Reife abzulegen. Erstmalig werden im Schuljahr 2021/22 zwei zehnte Klassen an der Alemannenschule gebildet.

Realschulabschlussprüfung

Als dritter Abschlussjahrgang in Folge beweisen die 21 Abschluss-Schüler und Schülerinnen der LG 10, dass sie von ihrem Lehrerteam an der Gemeinschaftsschule optimal auf die Mittlere Reife vorbereitet wurden. Gemeinsam mit Lerngruppenleiterin Stephanie Schmitt gratulierte Schulleiter Ralf Meiser den Schülern zu insgesamt sechs Preisen und zehn Belobigungen. Elf Schüler setzen ihren schulischen Werdegang an einem beruflichen oder allgemeinbildenden Gymnasium fort und auch alle anderen haben entweder einen Ausbildungsplatz oder gehen direkt in ein Freiwilliges Soziales Jahr über. Mit einem hervorragenden Schnitt von 1,2 ist Raphaela Kourtakis die schulbeste Zehntklässlerin.

LG 9a: Leon Gelhaar, Samuel Gräßer (B), Maurice Landsmann, Florian Vogel, Valeria Mokhnachenko (B), Shkurte Reshani, Sophie Roder, Quenne Zaragosa

LG 9b: Lukas Abele, Enes Akyol, Paul Deger, Dilek Aktas, Svenja Bodenmüller (P), Daiana Jucan, Layla-Latisha Schort

LG 10: Philipp Ackermann (B), Paul Alender (B), Florian Auchter (P), Dennis Burkhardt, Louis Enser (B), Benjamin Katzer (B), Adrian Kropshofer (B), Cengiz Monteforte (B), Cemal Payzin, Jannik Pelzmann (P), Maurice Wosnitza (B), Paulina Harsch (B), Selin Irtenkauf, Raphaela Kourtakis (P), Teresa Leis (P), Michaela Lutz (B), Elina Schneider, Annika Wanner (B), Nicole Winter, Lea Wörner (P), Saranda Zena (P)