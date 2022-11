Ensle mahnt am Volkstrauertag

Bürgermeister Günter Ensle und seine Stellvertreterin Heidi Borbély haben am vergangenen Sonntag am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof einen Kranz niedergelegt. Der evangelische Pfarrer Stephan Stiegele und der katholische Pfarrer Gregor Rapa sprachen Gebete, der Musikverein Hüttlingen, der Liederkranz Eintracht und Fahnenabordnungen der Vereine umrahmten die traditionelle Gedenkfeier.

Bürgermeister Ensle betonte in seiner Rede, dass der Volkstrauertag ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag des Appells und der Hoffnung sei. Bis vor wenigen Monaten hätten sich die meisten Menschen in Europa nicht vorstellen können, dass in ihrer Nähe noch einmal so ein brutaler Krieg ausbrechen könnte, wie es gerade in der Ukraine geschehe. Gerade angesichts der aktuellen Entwicklung sei es überlebenswichtiger denn je, mit aller Kraft dafür einzutreten, dass sich Krieg und Diktatur nicht wiederholen können, sagte er.