Ensle: BI torpediert Hochwasserschutz in Niederalfingen

Auf die Vorwürfe der Bürgerinitiative „Hochwasserschutz sofort“ Niederalfingen reagiert nun Bürgermeister Günter Ensle in einer Pressemitteilung. Die Bürgerinitiative boykottiere bewusst die von Seiten der Gemeinde Hüttlingen geplante Hochwasserschutzmaßnahme beim Freibad. Die BI, so schreibt Ensle, berate Bürger dahingehend, der Hochwasserschutzmaßnahme am Freibad und der dafür erforderlichen Maßnahmen nicht zuzustimmen.

Zum Hintergrund fährt Ensle in der Pressemitteilung fort: „Die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Hochwasserschutzmaßnahme zwischen Naturerlebnisbad und Brücke Parkplatz muss von Seiten des Landratsamtes im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden. Durch diese Maßnahme könnte ein zuverlässiger Hochwasserschutz für den nördlichen Teil Niederalfingens gewährleistet werden.

Um nachteilige Auswirkungen auf Dritte zu vermeiden, müsste gemäß der Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen des Büros Winkler und Partner zusätzlich zur geplanten Hochwasserschutzmauer am Freibad eine kleine Umwallung oder eine kleine Mauer auf einem privaten Grundstück erstellt werden.

Vertreter des Landratsamtes und der Gemeindeverwaltung haben deshalb mit dem Grundstückseigentümer Gespräche vor Ort geführt und Vorschläge unterbreitet. Der Grundstückseigentümer zeigte sich sehr offen und verständnisvoll. Das Ergebnis der Besprechung vor Ort sollte in einer Vereinbarung zwischen Grundstückseigentümer und Gemeinde festgehalten werden. Diese Vereinbarung sollte in Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Wasserwirtschaft des Landratsamts Ostalbkreis Bestandteil der noch zu ergänzenden Antragsunterlagen werden. Nunmehr hat der Grundstückseigentümer nach einer gewissen Überlegungsfrist mitgeteilt, dass es zu keiner Vereinbarung in Sachen Hochwasserschutz kommt.“

Ensle habe deshalb nachgefragt, warum der Grundstückseigentümer nun auf einmal ablehnt. Es wurde daraufhin bekannt, dass sich der Grundstückseigentümer Rat bei der Bürgerinitiative geholt hat. Er wird auf Zureden des Vorsitzenden die Vereinbarung nicht unterschreiben.

Laut Bürgermeister Ensle boykottiere die Bürgerinitiative durch ihre Ratschläge die Umsetzung des Hochwasserschutzes. Durch die Hochwasserschutzmaßnahme am Freibad werde ein Großteil von Niederalfingen geschützt. Trotzdem habe der Vorsitzende der BI Einspruch gegen die Planungen der Gemeinde erhoben.

Ensle kann nicht nachvollziehen, weshalb eine Bürgerinitiative, die sich für den Hochwasserschutz sofort einsetze, sich gegen eine Hochwasserschutzmaßnahme wende. Hinzu komme, dass diese Maßnahme auch das Grundstück eines Vorstandsmitglieds der Bürgerinitiative nachhaltig vor Hochwasser schütze. Die Bürgerinitiative torpediere die vorgesehenen Maßnahmen, um nachher wieder der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat vorwerfen zu können, „die unternehmen nichts für den Hochwasserschutz“, so Ensle. Die BI solle zukünftig besser unter der Überschrift „Gegen Hochwasserschutz sofort“ fungieren. Es liege nun an den vernünftigen Mitgliedern der BI und an den Niederalfinger Bürgern die Vorstandschaft der BI zur Raison zu bringen.

Auch die Anzeige gegen Neuler wegen Umweltfrevel sei völlig aus der Luft gegriffen, so Ensle, und entbehre jeglichem Hintergrund. Sie habe lediglich zu einer Verschlechterung der bisher sehr guten Beziehungen zur Gemeinde Neuler geführt. Ensle kann nicht verstehen, dass die Bürgerinitiative einen Hochwasserschutz sofort verlange, wenn die Gemeinde jedoch einen solchen plane, diesen ablehne. Nun müsse die Entscheidung des Landratsamtes abgewartet werden.

Der Bürgermeister sieht, schreibt er abschließend, nur eine Chance für einen zeitnahen Hochwasserschutz in Niederalfingen, wenn die Mitglieder der Bürgerinitiative und die Niederalfinger Bürger auf die Vorstandsmitglieder der BI einwirken.