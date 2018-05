Energieberater kommt nach Hüttlingen

Am Dienstag, 5. Juni, bietet das EnergiekompetenzOstalb in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg von 15 bis 18 Uhr im Rathaus der Gemeinde Hüttlingen eine kostenlose energetische Erstberatung zu den Themen Energieeinsparung, Gebäudeneubau und -sanierung, Modernisierung von Heizung und Lüftung, Förder- und Zuschussmöglichkeiten sowie zum Einsatz von erneuerbaren Energien an. (ij)

Um eine telefonische Terminvereinbarung wird gebeten unter Telefon 07173 / 185516.