Energiebündel stimmt auf Weihnachten ein

Sie stammt aus Chile, lebt seit einigen Jahren in Hüttlingen und nennt sich „Weltmusikerin“: Veronica Gonzales. Zusammen mit ihrer Band hat sie am Freitag im vollbesetzten Forum Weihnachtslieder der etwas anderen Art präsentiert. Weniger besinnlich, dafür umso mehr rhythmisch geprägt, fröhlich und voller Lebensfreude erklangen die Melodien unter dem Motto „Navidad latina“.

Gonzales ist ein wahres Energiebündel. Das südamerikanische Blut fließt in ihren Adern und findet in ihrer Musik seinen temperamentvollen Ausdruck. Zusammen mit Kathrin Döhner (Geige), Ernesto Bejarano (Percussion), Franco Alurralde (Charango), Sergio Pinto (Gitarre) und Markus Büttner (Gitarre) hat sie an diesem Konzertabend südamerikanisches Flair in das Forum gezaubert.

Die Latina freuen sich unbändig über die Geburt Jesu. Gonazeles mit ihrer wandlungsfähigen, klaren Stimme und ihre musikalischen Begleiter interpretierten dieses Freude voller Kraft und Dynamik, in manchen Momenten aber auch sinnlich und sehr gefühlvoll.

Ganz gleich ob in Brasilien, Mexiko, Chile, Bolivien, Argentinien oder Paraguay und Peru, überall in Südamerika sind die Menschen an Weihnachtenn besonders fröhlich, sie singen und tanzen. Das Publikum in Hüttlingen ließ sich von dieser Lebensfreude anstecken, klatschte mit und bewegte sich rhythmisch. Für Abwechslung sorgten wunderschöne Instrumentalstücke mit Kathrin Döhner und Ernesto Bejarano als Hauptinterpreten. Einer der musikalischen Höhepunkte war das spanische „Feliz Navidad“. Dabei traten als besondere Gäste Annika Vogelmann und Olaf Hansen in Aktion, Markus Büttner an der Gitarre verlieh diesem Stück eine rockige Note.

Vollkommen andere Akzente setzte zum Schluss „Stille Nacht“ in der Sprache der Indianer aus Paraguay, auf Dänisch und natürlich auf Deutsch. Als Zugabe sangen Annika Vogelmann und Veronica Gonzales das zauberhafte „Can you feel the Love tonight“. Das Publikum hat an diesem Abend die Liebe der Südamerikaner zu Weihnachten gespürt.