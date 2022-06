Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Samstag kurz nach 10 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Kocherstraße gefahren. Auf Höhe der Einmündung Seitsberger Weg querte ein elfjähriger Radfahrer die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten und wurde von dem Auto erfasst. Der Junge kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.