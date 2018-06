Elf neue Räume für die Alemannenschule

„In den nächsten drei bis vier Jahren werden wir in unsere Gemeinschaftsschule rund 10 Millionen Euro investieren“, hat Bürgermeister Günter Ensle beim Spatenstich für den Erweiterungsbau der Alemannenschule verkündet. Schon in diesem Jahr werden hier in Modulbauweise elf Räume entstehen.

4,3 Millionen Euro kostet dieser dreistöckige Abschnitt, der das Rechteck zwischen Aula, Hauptbau und Westtrackt abschließt. Auch ein Aufzug ist für das nordöstliche Treppenhaus vorgesehen. Weitere sechs Millionen müssen dann in die energetische Sanierung gesteckt werden, die im Hauptbau im vergangenen Jahr begann.

Nachdem Musik der Schulband „ash“ bedankte sich Schulleiter Ralf Meiser bei den Architektinnen Sonja Walter und Hilde Schneider, dem Gemeinderat und der Verwaltung für die „sensationelle Projektierung“ dieser Maßnahme. Es sei ein ganz besonderer Tag für die jetzt 460 Schüler der Gemeinschaftsschule und deren rund 40 Lehrer. Dann griffen Gemeinderäte, Schulleitung und Schüler zu den Spaten, um die Baumaßnahme offiziell zu beginnen. (vo)