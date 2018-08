Einmal mit dem Feuerwehrauto mitfahren

Das Ferienprogramm von Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz gehört alljährlich zu den gefragtesten Events, schon allein deshalb, weil das immer mit der Fahrt eines Feuerwehrautos vom Typ LF 16 oder HLF 10 verbunden ist.

Da darf der Fahrer schon mal das Blaulicht einschalten, denn am Spielplatz am Waldrand in Richtung Buch wartet ein nicht alltägliches Highlight, wenn die Wehrmänner einen Fettbrand inszenieren. Der nämlich führt überdeutlich vor Augen, was passieren kann, wenn man in der Küche etwa probieren sollte, eine brennende Pfanne mit Wasser löschen zu wollen. Ein gewaltiger Feuerball wäre die Folge und nicht selten fangen Küchenbrände damit an. Mit einer Löschdecke könnte man der Mutti effektiver zu Hilfe eilen.

In fünf Gruppen betreuten die Helfer der Jugendfeuerwehr um Enrico Bux und des JRK um Achim Wagner die Kinder bei „Spiel und Spaß mit der Jugendfeuerwehr des Jugendrotkreuzes“. Da würde das Zielen mit der Spritze (unser Bild) genauso geübt, wie das „Schlauchkegeln“, wurde um die Wette Wasser transportiert oder ein Kartonturm aufgebaut. Natürlich durfte bei den schweißtreibenden Temperaturen eine Abkühlung mit kühlen Getränken nicht fehlen. Bleibt zu hoffen, dass dieses Ferienprogramm seine Wirkung als Nachwuchsförderung für Feuerwehr und DRK nicht verfehlt.