Eine Einführung in die chinesische Malerei (Bambusmalerei) mit Monika Hoffer bietet die Volkshochschule Ostalb am Samstag, 21. April, von 10 bis 16 Uhr in Hüttlingen im Roten Schulhaus an. Ziel dieses Einführungs-Workshops ist es, die Teilnehmer mit den „vier Schätzen des Studierzimmers“ (chinesischer Pinsel, Reis- oder Maulbeerbaumpapier, Reibestein und Reibetusche) vertraut zu machen und sie in die Kunst der chinesischen Malerei mit ihren monochromen Tönen einzuführen. Es wird die disziplinierte, prägnante und nuancenreiche „lineare“ Pinselführung gelehrt.

Die „vier Schätze“ werden vom Kursleiter gestellt, die Materialkosten von zehn Euro werden vor Ort bezahlt. Mitzubringen sind weißer Filz (oder Molton oder altes Leinentuch), mindestens 60 auf 80 Zentimeter, ein weißer flacher Teller, Küchenkrepp, zwei Wassergläser und ein Papierbeschwerer sowie Material, wenn vorhanden.