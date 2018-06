Eine Vielfalt, die besticht

Bis in den Juni kommenden Jahres reicht das Programm des Hüttlinger Frauenkreises, das kürzlich vor vollem Haus vom Team um Ingeborg Seibold und Kathi Vogel im Gemeindehaus präsentiert worden ist. Da es wieder so abwechslungsreich ist wie in den vergangenen Jahren, erfreuen sich auch die neuen Angebote großen Zulaufs.

Das Interesse an der Programmvorstellung war zur Freude der Initiatorinnen enorm. Im Saal des Hüttlinger Gemeindehauses war kein einziger Platz unbesetzt geblieben.

Den Gästen wurde hier ein umfassender Überblick über das anstehende Veranstaltungsprogramm des Frauenkreises gegeben, das Sportangebote und Wanderungen genauso umfasst wie Vortragsabende.

Am 21. Oktober wird zum Beispiel die Ellwanger Hautärztin Dr. Beate Schmid über die Wichtigkeit eines Hautscreenings in der Krebsvorsorge informieren. Um Flucht und Vertreibung in der Bibel geht es am 11. November bei einem Vortrag von Ottmar Ackermann. Gesellig wird es schließlich am 9. Dezember – dann wird zu einer besinnlichen Adventfeier eingeladen.

Das neue Jahr startet der Hüttlinger Frauenkreis mit einem Mut machenden Frauenfrühstück. Hier hält Monika Ramsayer einen Vortrag mit dem Titel „Ermutigend leben – Mut machen zum Leben“.

Am 17. März wird Petra Pachner von ihren Hilfsprojekten in Nepal berichten, und Roland Gauermann nimmt den Frauenkreis (erzählerisch) am 20. April mit auf eine Reise durch Schwaben, ehe dann am 18. Mai die Firma Rettenmaier (Holzmühle) besucht wird und der Juni das Programm mit einem Ausflug abschließt.

Neben diesen vielen Programmpunkten wird zudem jeden Mittwoch (um 9 Uhr) im Gemeindesaal zusammen mit Rita Merkle Gymnastik gemacht; und Helga Treiber zeigt an jedem ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr „Tänze aus aller Welt“. (vo)