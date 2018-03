Eine perfekte Mischung aus Spaß und Tiefgang

Für ein volles Haus hat das Gastspiel von „Viva voce“ im Rahmen des Hüttlinger Kleinkunst Frühling am Freitag in der Limeshalle gesorgt. Die fünf weitgereisten und in der Szene ausgesprochen erfolgreichen smarten jungen Männer hatten fast ein Heimspiel, stammen sie doch alle, bis auf einen, aus dem Raum Ansbach und haben ihre ersten gesanglichen Gehversuche im bekannten Windsbacher Knabenchor unternommen.

Das ist schon eine kleine Weile her. Die Zeiten der A-capella-Boygroup sind Geschichte, in diesem Jahr feiert das Quintett seinen 20. Geburtstag mit einer Jubiläumstournee. Ihren jugendlichen Charme und den sprichwörtlichen Schalk im Nacken haben sie freilich in all den Jahren nicht verloren. Und so hatten sie auch in der vollbesetzten Limeshalle mit einer Charmeoffensive – wer in Hüttlingen aufgetreten ist, hat es geschafft – und der persönlichen Begrüßung das Publikum schnell auf ihrer Seite.

Die Ansage kam vom Kabarettisten Eckhard von Hirschhausen persönlich – allerdings nur vom Band – dem folgte das pompöse „Also sprach Zarathustra“ und damit war der instrumentale Teil des Abends auch schon erledigt, denn „Viva voce“ brauchen keine Instrumente. Sie machen alles mit der Stimme, inklusive Percussion (Jörg Schwartzmanns) und Bass (Heiko Benjes) und sie tun das auf eine unglaublich perfekte Art und Weise.

Zuhörer dürfen sich eigene Versionen wünschen

Würde man es nicht wissen, man würde jede Summe darauf wetten, dass ein echtes Schlagzeug mit von der Partie ist. Und sie können natürlich singen, allen voran der studierte lyrische Tenor David Lugert, der mit einer geradezu betörenden Stimme die Zuhörer verblüffte und berührte. „Viva voce“ singt sowohl eigene Lieder, deren Texte Tiefgang haben wie etwa „Die Leuchtturm Funktion“ aber sie covern auch Songs von Michael Jackson und anderen Popgrößen wie etwa Helene Fischers „Atemlos“.

Dabei dürfen sich die Zuhörer dann auch eigene Versionen wünschen. Und dabei zeigt sich, dass die fünf Jungs von Viva voce ausgebuffte Profis sind, wenn sie den Atemlos-Ohrwurm mal rockig oder als irische Variante zum Besten geben und dabei selber lachen müssen. Der Auftritt von „Viva voce“ besteht aus einer perfekten Mischung aus Spaß und Tiefgang, dabei wird es manchmal auch ein bisschen sentimental, und der Klamauk steht vor allem nicht im Vordergrund. Er gehört heutzutage zu einer erfolgreichen Bühnenshow– vor allem beim jungen Publikum – einfach dazu.

Entscheidend für eine gute Show ist, dass hinter allem Blödsinn eine solide und souveräne musikalische, in diesem Fall gesangliche Leistung steht. Unter diesem Gesichtspunkt jubelte das Hüttlinger Publikum während der amüsanten zweieinhalb Stunden in der Limeshalle völlig zu Recht.