Einbruch in Wohnhaus: Diebe erbeuten Schmuck

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Freitagabend in ein Wohnhaus in Hüttlingen eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, drangen über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Räume.

Die Täter erbeuteten hauptsächlich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Auch Fußgänger, Fahrradfahrer oder auch Fahrzeuge, die sich in der Nähe des Hauses in der Uhlandstraße verdächtig verhielten oder aufgehalten haben, könnten von Belang sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 / 9500 zu melden.