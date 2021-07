Im Zeitraum von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Freitagmittag, 12 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Hüttlingen eingebrochen. Sie hatten sich über ein Erdgeschossfenster Zutritt in den Wohnbereich verschafft. Im Innern des Hauses wurden alle Räume durchsucht. Die Täter entkamen laut Polizei unerkannt mit Diebesgut in Höhe von mehreren Tausend Euro.