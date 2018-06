„Ein Motor und Impulsgeber“

Ulrich Jankowski hat am Samstagvormittag aus der Hand von Landrat Klaus Pavel das Bundesverdienstkreuz erhalten. Jankowski erhielt diese hohe Auszeichnung aufgrund seines Einsatzes in zahlreichen Ehrenämtern im schulischen und kommunalen Bereich, bei Gewerkschaften und Vereinen.

Pavel würdigte bei der Feierstunde im Sitzungsaal des Rathauses das große persönliche Engagement Jankowskis, den er als einen „Motor und Impulsgeber“ bezeichnete. Jankowskis vorbildlicher ehrenamtlicher Einsatz sei „das wesentliche Fundament für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und deren Zusammenhalt“.

Auch Bürgermeister Günter Ensle war voll des Lobes für den Geehrten. „Ein Leben im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements“ sei das passende Leitmotiv für Ulrich Jankowski, befand Ensle, der im Anschluss dann an die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten des neuen Bundesverdienstkreuzträgers. So war Jankowski neben seinem beruflichen Einsatz zehn Jahre lang Elternbeiratsvorsitzender an der Hüttlinger Alemannenschule, vertrat die Elternbelange aber auch im Landes- und Bundeselternbeirat. Sechs Jahre war er darüber hinaus als zweiter Vorsitzender des TSV Hüttlingen tätig, baute als Abteilungsleiter das Tennisheim und engagierte sich in der Jugendarbeit. Schließlich ist Jankowski seit nunmehr neun Jahren Vorsitzender der CDU-Ortsgruppe und war 2001 einer der acht Gründungsmitglieder der Lokalen Agendagruppe.

In die Liste der Gratulanten reihte sich am Samstag auch noch der Landtagsabgeordnete Winfried Mack ein. Jankowski habe mit großer Nachhaltigkeit überall angepackt und diese hohe Auszeichnung verdient. Hans-Peter Hurth schließlich gratulierte namens der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, der Jankowski seit deren Gründung genauso vorsteht, wie er es schon bei der Vorgängerin Transnet mit dem Ziel getan hatte, nämlich das Mögliche für seine Kollegen zu erreichen. Der Ausgezeichnete bedankte sich für die Ehrung, indem er neben seiner Familie auch die Kollegen einbezog.

Den passenden musikalischen Rahmen die stimmungsvolle Feierstunde lieferte ein Trompetentrio des Musikvereins. (vo)