Ein „Einkaufsort erster Güte“

Es sei ein anstrengendes Jahr gewesen, in dem die Mitglieder des Vereins „bis zum Anschlag“ in Arbeit gesteckt hätten. Das hat Vorsitzender Rainer Horlacher bei der gut besuchten Hauptversammlung des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Hüttlingen gesagt. „Es läuft einfach in Hüttlingen“, meinte er weiter, während Schriftführerin Ines Tiller von einer Fülle an vom Verein ausgerichteten Veranstaltungen berichtete.

Hüttlingen habe sich dank des großen Engagements seiner Mitglieder einen Namen gemacht und das nicht nur während der Muffigelfesttage, des Kirchweihsonntags und der verkaufsoffenen Sonntage, sagte Tiller. Den Reigen der Rechenschaftsberichte schloss Schatzmeisterin Michaela Jörg, der Revisor Jürgen Eisele eine perfekte Buchführung bescheinigte.

Bürgermeister Günter Ensle lobte die gute Kassenlage des GHV. Auch die Gewerbesteuer der Kommune sei besser geworden, weshalb man auch die Vergrößerung des Gewerbegebiets Bolzensteig in Angriff nehmen werde. Die gegenwärtig laufende und 1,5 Millionen Euro teure Sanierung der B19 werde zwar dieses Jahr beendet werden können, doch müssten 2020 die Kocherbrücke und ein Jahr darauf die sich in noch schlechterem Zustand befindende Ölwegbrücke abgerissen und neu gebaut werden.

Als tragisch bezeichnete er den tödlichen Unfall vergangene Woche in Niederalfingen, weil nur eine Woche später mit dem Neubau des kleinen Busbahnhofes begonnen wurde. Schließlich müsse die Gemeinde auf dem Schulgelände viel Geld in die Hand nehmen, wenn nach der Erweiterung des Gebäudes dessen energetische Sanierung beginnt. Das werde den Gemeindehaushalt mit rund sechs Millionen Euro belasten. Allerdings sei dieses Geld gut angelegt, weil auch für das kommende Schuljahr der „Run“ auf die Alemannenschule mit bis jetzt fast 50 Neuanmeldungen ungebrochen sei.

Zum Schluss seiner Ausführungen lobte der Bürgermeister das „Kaufhaus Hüttlingen“ als Einkaufs-ort erster Güte.

Bei den Wahlen wurde Revisor Johannes Neusinger in Abwesenheit, aber mit dessen Zustimmung bestätigt und Michael Wolfsteiner als neuer Beisitzer berufen. Nach fast zehnjähriger Mitarbeit verabschiedete Vorsitzender Horlacher aus der Vorstandschaft Andrea Kunze.