Ein Damm soll den Schlierbach bei Niederalfingen zähmen

Eine Lösung für die hochwassergeplagten Niederalfinger zeichnet sich ab. Aber wann der Hochwasserschutz an den Schlierbach tatsächlich kommt, steht in den Sternen. Zum ersten Mal gab es zu diesem Dauerthema nun eine gemeinsame öffentliche Sitzung der Gemeinderäte von Hüttlingen und Neuler. Und die verlief recht konstruktiv, abgesehen von einem eher kurzen emotionalen Intermezzo.

Rund 50 Interessierte waren in den Bürgersaal gekommen, darunter viele Mitglieder der Bürgerinitiative Hochwasserschutz. Das Ingenieurbüro Winkler und Partner hatte jetzt die Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung am Schlierbach vorgestellt. Das Ergebnis demnach: Am besten funktioniert eine Kombination aus mehreren Maßnahmen – ein Ringdamm oberhalb des Freibads steht dabei im Mittelpunkt.

Zunächst verwahrte sich Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle gegen den Vorwurf, „die im Rathaus machen nix“. Er erinnerte an den momentanen Status: An die beschlossene Hochwasserschutzmauer – gegen die es Einsprüche gibt – und an das Rückhaltebecken mit einer Kapazität von 50 000 Kubikmetern und einem geschätzten Kostenrahmen von rund drei Millionen Euro.

Zuviel, so Ensle, als dass es eine Gemeinde wie Hüttlingen aus eigenen Mitteln stemmen könnte. Und auch für das Land sei das zu viel. Denn für einen Zuschuss „muss die Kosten-Nutzen-Rechnung“ stimmen. Und die orientiere sich an den zu erwartenden Schäden im Falle eines Hochwassers.

Armin Binder vom Büro Winkler und Partner hatte mehrere Lösungen vorgestellt, um die Folgen eines sogenannten 100-jährigen Hochwassers zu minimieren. Im Mai 2016 habe es sich „in etwa um ein 100-Jähriges Hochwasser“ gehandelt, „sogar um etwas mehr, aber nicht um ein 200-Jähriges.“ Er nannte das Kernproblem aus Sicht seines Büros: Die Probleme bei Starkregen entstünden nicht durch die Verdolung, sondern durch den zu kleinen Gewässerdurchschnitt, speziell im Bereich der Hürnheimer Straße und des Freibads.

Mehrere Maßnahmen stellte Binder vor. Eine davon liegt auf der Gemarkung der Gemeinde Neuler. Sie sieht eine Verkleinerung des Durchlasses und eine Erhöhung der Straßenoberkante an der L1075 vor. Dadurch könnten Hochwasser in der Hürnheimer Straße um bis zu zehn Zentimeter abgesenkt und etwa 12 000 Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 750 000 Euro.

Einige der untersuchten Maßnahmen bringen für die Niederalfinger kaum Besserung. Als wirkungsvollste nennt das Büro die Maßnahme 9/10. Sie besteht in einem Ringdamm hinter dem Freibad und in einer Verkleinerung des bestehenden Durchlasses. Dadurch soll Hochwasser gepuffert werden. Das Rückstauvolumen soll bei etwa 6500 Kubikmetern, der Preis bei rund 270 000 Euro liegen.

Zudem schlägt das Büro zusammen mit dem Ringdamm einen lokalen Schutz entlang des Schlierbachs im Bereich des Freibads und der Hürnheimer Straße vor, unter anderem mit einer Natursteinmauer. Damit könne man einen technischen Hochwasserschutz für die 34 betroffenen Gebäude erreichen.

Bürokratische Hürden

Anton Hügler von der Bürgerinitiative ging das viel zu langsam. Er erhhob den Vorwurf, dass hier viel zu wenig Geld in die Hand genommen werden soll. Zum Vergleich nannte er die Gemeinde Braunsbach. Es gehe hier schließlich um Leib und Leben der Anwohner. Man rede und dann sei wieder ein Jahr verschenkt.

Bürgermeister Ensle entgegnete, es gehe nicht um die Kosten, sondern um das Genehmigungsverfahren. In Deutschland gebe es eben Gesetze und bürokratische Hürden. Den nun vorgelegten Vorschlag müsse man sich nun gemeinsam mit dem Landratsamt ansehen.