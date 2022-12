Ein beeindruckender Klangkörper

Erstmals hat sich der Musikverein Hüttlingen bei seinem Jahresabschlusskonzert unter der Leitung des neuen Dirigenten Erwin Schwichtenberg präsentiert. Als in allen Registern versierter und beeindruckender Klangkörper bot er den Konzertbesuchern ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm.

Eröffnet wurde der Konzertabend im vollbesetzten Bürgersaal dieses Jahr erstmals von der „Bläserbande“, einer Gruppe der jüngsten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern des Musikvereins Hüttlingen. Mit dem Stück „O Sambista“ zeigten diese unter der Leitung von Robert Wahl ihr Können und sammelten ihre ersten Bühnenerfahrungen.

Im Anschluss präsentierte sich das Jugendorchester unter anderem mit der Musik aus dem Film „The Greatest Showman“ als leistungsstarkes Nachwuchsorchester auf musikalisch bereits hohem Niveau.

Nach Begrüßungsworten des Vereinsvorsitzenden Matthias Reimschüssel begann das 85-köpfige aktive Orchester unter seinem neuen Dirigenten Erwin Schwichtenberg mit dem ersten Stück, „Rush“ von Samuel R. Hazo, welches mit seiner Rhythmik und Dynamik einen interessanten und vielseitigen Konzertabend einleitete.

Darauf folgte die bekannte Ouvertüre aus der Oper „Carmen“ von George Bizet aus dem Jahre 1875, bei der insbesondere die Holzregister bei den spanisch angefärbten, weltberühmten Melodien ihr Können zeigen durften.

Auch aus der Welt der Opern kommend, aber in ganz anderem Stil, erklangen sodann die jazzigen Melodien aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin, welche das Leben von Afroamerikanern in Charleston im Jahr 1870 schildert. Besucherinnen und Besucher durften sich hier an Melodien, geprägt von Spiritual-, Blues- und Jazzelementen, und an dem berühmten Titel „Summertime“ freuen.

Auch ein Konzertmarsch darf bekanntlich an einem Konzertabend des Musikvereins Hüttlingen nicht fehlen. Und so präsentierte das aktive Orchester den Marsch „Bergwelt“, den der Komponist Tobias Psaier seiner Heimatkulisse, der faszinierenden und wunderschönen Bergwelt Südtirols, gewidmet hat.

Von Südtirol wurden die Konzertbesucherinnen und -besucher dann von Hexen und Zauberern zu den Melodien aus dem Filmmusical „The Wizard of Oz“ musikalisch in das wundersame Land Oz entführt, bevor sie sich in der Pause nach dem ersten Teil des Konzerts stärken durften.

Nach der Pause waren die Hexen und Zauberer verschwunden und es kamen aus der Dunkelheit des Konzertsaals musikalisch die Vampire aus dem weltberühmten Musical „Tanz der Vampire“ zum Vorschein, welche die Besucherinnen und Besuchern zum Tanz luden.

Nach der Rückkehr aus der Welt der Vampire war der Fokus nun auf die Register der Blechbläser des Orchesters gerichtet, welche bei dem Stück „Brass Machine“ musikalisch im Vordergrund standen und zum Teil bei ihren Improvisationssoli musikalisch über sich hinauswuchsen.

Im Anschluss folgte das Stück „A Tribute to Lionel“, welches eigentlich ein Solo-Stück für Vibraphon und Blasorchester ist und vom amerikanischen Jazzmusiker Lionel Hampton komponiert wurde. Hier durften sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Überraschung freuen, denn die Solistin Stephanie Feil präsentierte dieses Solostück in einer ganz besonderen Variante – gespielt auf ihrer B-Klarinette.

Mit dem Titel „Mas Que Nada“ im Arrangement von Frank Bernaerts brachte das Orchester brasilianisches Temperament und Samba-Rhythmen in den Bürgersaal und animierte die Besucher zum gemeinsamen Singen. Mit einem Medley aus berühmten Melodien von dem Album „Adele 21“ der Sängerin Adele und zwei Zugaben beendete das aktive Orchester des Musikvereins Hüttlingen einen abwechslungsreichen und gelungenen Konzertabend.