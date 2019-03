Ein Abend voller Poesie und Magie

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hüttlinger Kleinkunstfrühling ist am Sonntag, 14. April, um 20 Uhr im Bürgersaal der holländische Musiker Herman van Veen mit seinem Ensemble zu Gast.

Van Veen hat Fans in der ganzen Welt, spielt in New York, Tokio, Paris, Amsterdam und Berlin. Auf seiner „Neue-Saiten“-Tour durch 86 Städte in deutschsprachigen Ländern gastiert Herman van Veen nun auch beim Hüttlinger Kleinkunstfrühling. Van Veen ist Chansonnier und Poet, Clown, Maler und Violonist, Geschichtenerzähler und nicht zuletzt Erfinder der kleinen Glücksente „Alfred Jodokus Kwack“.

Mühelos singt Herman van Veen sein Programm in fünf Sprachen. Seine Konzerte sind voller Poesie, Überraschung und Magie. Er versteht es wie kein anderer sein Publikum ganz für sich zu gewinnen. Ein Herzerwärmer und ein Auslaufmodell in unserer emotional kälter werdender Welt. Kein anderer Holländer wird auf der ganzen Welt so gefeiert wie er. Seit seinem künstlerischen Beginn im Jahr 1966 vergrößert und fängt er sein Publikum. Einmal van Veen – immer van Veen. Nie weiß man, was Herman van Veen spielen wird – das hängt von seiner Stimmung ab.

Mit auf Tour sind Weltklassegitarristin Edith Leerkes, Sängerin und Geigerin Jannemien Cnossen, Perkussionistin Wieke Garcia und Bassvirtuose Kees Dijkstra.