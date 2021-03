Edeka ehrt Obst- und Gemüseverkäufer

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Obst- und Gemüseabteilung der Edeka Miller-Märkte in Aalen-Unterrombach und Hüttlingen wurden für ihre Warenpräsentation und Beratungsqualität mit dem „Goldenen Apfel 2021“ ausgezeichnet. Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Preise in diesem Jahr im kleinen Rahmen vergeben. Stolz nahm Kaufmann Michael Miller den Pokal stellvertretend für sein Team im Markt entgegen. „Das ist Bestätigung und Ansporn für das nächste Jahr zugleich“, sagte Michael Miller. Der „Goldene Apfel“ wurde an insgesamt 215 Märkte im Gebiet von Edeka Südwest vergeben.

„Mit der Auszeichnung fördern wir die kontinuierliche Weiterentwicklung der Obst- und Gemüseabteilungen und stärken die Innovationskraft“, erläuterte Ralph Vogtmann vom Bereich Vertrieb bei Edeka Südwest Ziel des internen Wettbewerbs. Das Handelsunternehmen ermittelt jährlich unter den Märkten in Südwestdeutschland die besten Obst- und Gemüseabteilungen. Erstmals vergeben wurde der „Goldene Apfel“ im Jahr 2019. Damals wurden 114 Märkte ausgezeichnet. Die Fachverkäufer müssen unter anderem Weiterbildungsmaßnahmen absolvieren und Verkostungen, Aktivitäten des Ernährungsservice sowie Sonder-Verkaufsaktionen durchführen. Dabei stehen vor allem Trends und einzelne Produktgruppen im Vordergrund