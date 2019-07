Drei Pensionäre an der Alemannenschule verabschiedet

Bei der Jahresabschlussfeier an der Alemannenschule verabschiedete Rektor Ralf Meiser auch drei Kollegen nach 40 Dienstjahren in den wohlverdiente Ruhestand und überreichte Helga Schmid, Ernst Staiger und Rudolf Frey im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart die Urkunden zur Pensionierung.

Helga Schmid war von 1978 an im Schuldienst, war 38 Jahre lang in Magstadt beschäftigt und die letzten fünf Jahre an der Alemannenschule. Ernst Staiger begann im Jahre 1979 in Denningen bei Rottweil, wechselte in den Ostalbkreis nach Schrezheim und Neuler und war seit 6 Jahren an der Alemannenschule. Rudolf Frey konnte krankheitshalber an der Verabschiedung nicht teilnehmen. Er ist seit 1978 im Schuldienst gewesen, war zunächst an die Gmünder PH abgeordnet, kann 1989 nach Aalen und Schulen im Umland und war seit 2010 an der Alemannenschule – auch zur Betreuung von Praktikanten.

Im Namen des Kollegiums bedankte sich Adelinde Zeller-Müller bei den künftigen Pensionären für die gute Zusammenarbeit, überreichte persönliche Geschenke und sang mit dem Lehrerchor ein selbstgedichtetes Lied zum Abschied.