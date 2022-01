Drei Krippen sind in der Heilig-Kreuz-Kirche zu besichtigen

Drei geschnitzte Krippen kann man in und vor der Hüttlinger Heilig-Kreuz-Kirche bewundern. Vor der Kirche stehen das Jesuskind, Maria, Josef und die Hirten als lebensgroße Figuren. In der Kirche gibt es eine etwas kleiner Krippe am Altar. Eine Krippe mit kleinen, aber vielen Figuren, aufwendig gestaltet mit Wasserlauf und Musik, befindet sich im hinterem Bereich der Kirche. Die drei Krippen sind bis Lichtmess im Februar ausgestellt. Besichtigen kann man sie zu den Öffnungszeiten der Kirche und außerhalb der Gottesdienste.