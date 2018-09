Dosenwurst für Burkina Faso? Das war schon eine logistische Meisterleistung, was Michael Miller vom Hüttlinger Edeka-Markt Miller zusammen mit der Aalener Spedition Brucker zustande brachte. Anlässlich des Besuchs von Frère Joseph Sibiri Kagambèga aus Burkina Faso bei Christel Trach-Riedesser gingen 300 Wurst- und Sardinendosen in das bitterarme Land in Westafrika. Nach lang anhaltender Krankheit wird dem ungeheuer zuverlässigen Partner des Hüttlinger Projekts diese Nahrung wieder Kraft geben, sich für die Kinder in seinen Schulen und Kindergärten unter anderem von Godin und Koudoudou einzusetzen. Unser Bild zeigt von links Frère Joseph, Michael Miller und Christel Trach-Riedesser.