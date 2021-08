Unbekannte sind zwischen Samstag, 31. Juli und Montag, 16. August, über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Goldshöfer Straße in Hüttlingen eingebrochen. Die Täter durchsuchten danach das Gebäude nach Wertsachen und konnten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.