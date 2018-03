Die Wellküren mischen das Forum auf

Klar, warum sich die Well-Schwestern Moni, Bärbi und Burgi im Hüttlinger Forum wie daheim gefühlt haben: Nicht etwa weil sie aus Oberschweinbach kommen. Eher schon, weil dieses von so viel Wellness gesegnete Dorf fast noch zum schwäbischen Teil unserer bajuwarischen Nachbarn im Landkreis Fürstenfeldbruck gehört. Und weil die 17-köpfige Familie ihre Wurzeln (angeblich) bis nach Schottland zurückverfolgen kann und die Schwaben ja schließlich häufig auch als die „britischen Schotten“ bezeichnet werden. Nicht ohne Grund also hat Hüttlingens Kleinkunstfrühlingsmacher Charly Berth die Stubenmusi-Madln auf die Pole-Position gesetzt, wohl wissend, dass die Nachkommen von McWell genau in dieses Anforderungsschema für „seine“ Veranstaltungsreihe passen.

Markus Söder bringt die Moni auf 180

Sie kann sich gewaltig hineinsteigern, die Moni, wenn sie über den Franken Markus Söder herzieht. Da ist sie in kürzester Zeit mindestens auf 180 und muss von ihren Schwestern Burgi und Bärbi schnell mit Globuli heruntergeholt werden. Davon hat die Diplom-Sozialpädagogin nämlich wohlweislich immer einen gehörigen Vorrat dabei. Die gehören einfach zum Inventar ihres Nightliners – nebst jeder Menge Musikinstrumenten bis hin zu den Nonnengeigen.

Die spielen die Wellküren auf ihrer Tournee besonders gern und sehr erfolgreich. Freilich, das Hackbrett traktiert die resolute Moni mit großer Akribie. Da kann sie sich austoben und langsam von ihrem „Entrüstungsgipfel“ mithilfe ihrer deutlich zurückhaltenderen Schwestern wieder heruntersteigen.

„Großes“ haben sie sich für ihr Hüttlinger Publikum von Anfang an vorgenommen, geben viele Interna aus ihrer silikonlosen und behüteten Kindheit in (natürlich) einem Lehrerhaushalt preis, in welchem gemeinsames Stuben-Musizieren zum Alltag gehörte. Für die Wellküren ist das Wellness und Balsam gleichermaßen auf ihre wellholzlosen Seelen, ganz ohne „hormonelle Demenz“. Wenn dann noch zum Schluss Mozarts Sonate in vierfacher Variation erklingt und diese mit einer Hommage an die Männer getoppt wird, ist die Welt – auch für die Moni – wieder in Ordnung.