Die Muffigeltage gehen in die 16. Runde

Zum 16. Mal finden in diesem Jahr die Muffigeltage in Hüttlingen statt. Von Donnerstag, 14. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, ist einiges los in der Gemeinde.

Wie in jedem Jahr gibt es einen künstlerischen Auftakt bei den Muffigeltagen. Am Donnerstag, 14. Juni, werden mit der Ausstellung „Rettenmaier & Rettenmaier“ die Festtage eröffnet. „Wir freuen uns, dass wir so viele gute Künstler in der Gemeinde haben“, sagte Bürgermeister Günter Ensle bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Die beiden Schwägerinnen Christa und Marlies Rettenmaier zeigen im Forum in Hüttlingen einiger ihrer Werke. Darunter sind unter anderem sowohl Ölbilder als auch Karikaturen und eventuell die ein oder andere Tonfigur zu finden. Marlies Rettenmaier stellt vor allem Bilder aus, die die Gemeinde vergangener Tage zeigt. Aber auch das Schloss Ellwangen oder Tierbilder sind unter ihren Werken zu finden. Christa Rettenmaier malt immer das, was sie gerade beschäftigt und worüber sie sich Gedanken macht. So kann es in ihren Werken zum Beispiel auch um den Umweltschutz gehen. Bis Sonntag ist die Ausstellung in Hüttlingen zu sehen.

Am Freitag, 15. Juni, werden Gäste aus der italienischen Partnergemeinde Cotignola erwartet und mit Musik von der Kochertal Connection begrüßt. Die Band tritt auf der Bühne in der Bachstraße um 20 Uhr auf. Musikalisch geht es auch am Samstag zu mit dem Auftritt von Gerda und ihrer strahlenden Crew. Zuvor gibt es aber den Hüttlinger Muffigellauf, den der TSV organisiert. Los geht es um 14 Uhr mit dem Bambinilauf. Die jungen Teilnehmer laufen circa 780 Meter durch die Gemeinde. Die Strecke verlängert sich ab einem gewissen Alter. So müssen die 18- bis 20-Jährigen 3900 Meter laufen und die Erwachsenen ab 16.30 Uhr 7800 Meter.

Am Sonntag, 17. Juni, werden die Muffigeltage traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet und danach veranstaltet der Musikverein Hüttlingen ein Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr. Auch die Geschäfte haben an dem Sonntag ab 13 Uhr geöffnet und in der Bachstraße wird ein Krämermarkt sowie ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut. Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Programm unter anderem vom TSV, Tanzschulen und der Kindertagesstätte Sankt Martin. Abschließend treten die Ostalb Böhmische Musikanten auf, bevor die Muffigeltage zu Ende gehen. Während der gesamten Veranstaltungszeit ist ein Teil der Bachstraße und des Kreisels sowie die Straße An der Pfitze gesperrt.