Die Städtepartnerschaft zwischen Aalen und Saint-Lô besteht seit 1978, im Juni wird das 40-jährige Bestehen dieser Verbundenheit in Saint-Lô im Rahmen des Stadtfestes „Fête de la Vire“ gefeiert werden. Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen sind praktisch von Beginn an dabei gewesen.

1980 besuchte eine Delegation des Vereins ASPTT Saint-Lô die damalige Handballabteilung der TG Hofen. Ein Jahr später fand der Gegenbesuch der Ballwerfer von der Ostalb in der Normandie statt. Es entstand eine enge Freundschaft zwischen den Sportlern beider Vereine, die über die Jahre immer weiter vertieft und gefestigt wurde. „Es macht uns schon etwas stolz, einer der wenigen Aalener Vereine zu sein, welche diese Partnerschaft von Beginn an bis heute aufrechterhalten und weiterhin mit Leben füllen“, gibt Hermann Haas zu, der als Mann der ersten Stunde gilt. Er zeigte sich über etliche Jahre hinweg für die Partnerschaft zwischen den Handballern aus Saint-Lô und Hofen verantwortlich und organisierte federführend zahlreiche bi- und trilaterale Jugendbegegnungen.

Reichhaltiges Begleitprogramm

Zwar ist Hermann Haas mittlerweile als Organisationschef in die zweite Reihe zurückgetreten, doch sind die gegenseitigen Jugendbegegnungen weiterhin ein fester Bestandteil der deutsch-französischen Freundschaft. Auch dieses Jahr machten sich etwa 30 Jugendliche und Betreuer auf den Weg zum Partnerverein in die Normandie. Untergebracht in französischen Gastfamilien, erlebten die jugendlichen SG2H-Handballer ein abwechslungsreiches Programm.

Ein Festabend mit anschließender Party, rasante Fahrten im Segelwagen am Atlantikstrand, die Besichtigung der Soldatenfriedhöfe an den Landungsküsten der Invasion von 1944 sowie ein Ausflug nach Cherbourg in das Museum „La Cité de la Mer“, wo unter anderem eine Rekonstruktion der legendären „Titanic“ zu sehen ist, standen auf dem Programm. Vor den deutsch-französischen Handballspielen durften die Nationalflaggen und -hymnen natürlich nicht fehlen.

Beim Empfang im Rathaus von Saint-Lô freute sich Bürgermeister François Brière über die fast 40-jährige Kontinuität des Austausches und betonte die Beudeutung einer solchen bilateralen Jugendbegegnung, insbesondere auch aufgrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage in Europa und weltweit. Im Vordergrund standen daher auch während dieses Jugendaustausches das Kennenlernen und der partnerschaftliche Kontakt der deutschen Jugendlichen mit den französischen Freunden.

Die Verantwortlichen der SG Hofen/Hüttlingen sprachen die Einladung für den erneuten Gegenbesuch auf der Ostalb im kommenden Jahr aus. Gefördert und unterstützt wird die Maßnahme vom deutsch-französischen Jugendwerk.