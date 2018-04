Er hat es zur Zeit wahrlich nicht einfach, überspielt das aber mit einer gehörigen Portion „Emfatih“, wie er sein neuestes Programm überschreibt. Der Kölner Kabarettist Fatih Cevikkollu hat beim Hüttlinger Kleinkunstfrühlingim Forum durch Mut, Intellekt, Provokation und Frechheit überzeugt.

Dabei vermischt der leidenschaftliche Kölner gekonnt Wahrheit mit Fanatismus, hat den sprichwörtlichen Domstädter Humor quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen, wenn man das von einem Deutschtürken überhaupt so sagen kann. Unter anderem wurde der smarte 46-Jährige schon mit dem Prix Pantheon ausgezeichnet, hat manchmal eine verblüffende Ähnlichkeit mit Hasan Salihamidzic und hat in die angeblich frauenfeindliche Nationalhymnendiskussion insofern eingegriffen, als er (im Scherz) von „einig Fatihland“ spricht.

Weltmännisch und mit Charme kokettiert er mit dem Publikum, wirft hier und da gekonnt schwäbische Brocken ein, aber auch der Politik gleichzeitig vor, dem Fanatismus gegenüber kopflos zu reagieren oder einer „Fatihmorgana“ nachzugehen.

Die „gute alte Zeit“ findet er in Deutschland allzu oft präsent, wenn er von Telefonanlagen mit Brokatüberzug schwärmt, den besten Platz in einem Lokal bei der Steckdose mit Wlan-Anschluss einnimmt und den Deutschen ihre Lust auf Empörung vorwirft. Dagegen ist er von Cassius Clay, also Muhammad Ali begeistert. Mutig aber ist sein Vorstoß, von Erdogan als dem ersten demokratisch gewählten Sultan zu sprechen. Passt dazu nicht auch sein Motto: „Leben heißt, sich zu befreien“?