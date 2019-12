Die B19 in Hüttlingen ist wieder gesperrt

Die Wasseralfinger Straße/B19 ist Thema in der jüngsten Sitzung des Hüttlinger Gemeinderats gewesen. Die Telekom hat an der frisch sanierten Straße mit Kabelarbeiten begonnen. In Hüttlingen reagiert man verärgert bis fassungslos.

Ziemlich genau neun Monate lang war die Wasseralfinger Straße (B19) in Hüttlingen gesperrt. Vor gerade einmal zwei Wochen wurde die Straße feierlich wieder freigegeben. Doch die Freude darüber währte nur kurz. Denn jetzt musste schon wieder gesperrt, weil die Telekom hier einen Kabelschaden entdeckt hat. Wobei man diesen Schaden aber wohl auch hätte reparieren können, als die neue Fahrbahndecke noch nicht aufgebracht war. In der letzten Gemeinderatssitzung gab es großes Unverständnis, sogar Unmut, dass bereits an fünf Stellen gebaggert wird, um den Schaden zu finden.

Bürgermeister Günter Ensle erwägt gar,, gegen die Telekom eine Klage anzustrengen, weil sie darüber informiert worden war, wann mit der endgültigen Asphaltierung in Hüttlingen begonnen werden sollte. Auch der Gemeinderat zeigte sich entsetzt darüber, dass auf diese Weise Steuergelder verschwendet werden.

In der Sitzung wurde noch darüber informiert, dass am 21. Januar um 18 Uhr im Forum eine Einwohnerversammlung stattfinden soll, in der der Haushalt, die Geschwindigkeitsreduzierung in den vier Durchgangsstraßen, die geplante Sanierung von Kocherbrücke und Edekamarkt in der Straubenmühle, die Gewerbegebiete und der Bebauungsplan im Erlenweg diskutiert werden sollen.