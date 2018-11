Die Arbeiten im Hüttlinger Friedhof sind weitgehend abgeschlossen

Die Tiefbau- und landschaftsgärtnerischen Arbeiten im Friedhofsgelände sind weitgehend abgeschlossen, unterrichteten Bürgermeister Günter Ensle und Ortsbaumeister Georg Nusser die Presse. In zwei Abschnitten waren in den vergangenen Monaten rund um die Aussegnungshalle Drainagen verlegt und damit die Staunässe in deren Untergrund beseitigt worden. Im Zuge dieser Arbeiten erhielten der Vorplatz der Halle sowie der Hauptweg des Friedhofes (unser Bild) einen neuen Pflasterbelag. Zudem wurde die große Trauerweide gefällt. Damit konnte die dort vorhandene Treppe in eine flache Rampe umgebaut werden, sodass der Friedhof jetzt weitgehend barrierefrei zu erreichen ist.

Zur weiteren Verbesserung der Verhältnisse sind neue Wasserentnahmestellen und Sitzgelegenheiten angelegt worden. Die Kosten für die Arbeiten bezifferte der Bürgermeister auf rund 180 000 Euro. In den nächsten Jahren soll die Toilettenanlage saniert werden. Der obere Weg muss mit einer Drainage versehen werden, damit das immer wieder für Probleme sorgende Hangwasser abgeführt werden kann. Schließlich sind in einem nächsten Bauabschnitt am hinteren Eingang zum Reuteweg weitere Parkmöglichkeiten vorgesehen. Auch dort soll der Zugang barrierefrei angelegt werden.