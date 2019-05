Die Abenteuer eines Zauberlehrlings

Unter dem Titel „Du weißt schon wer“ haben die Hüttlinger Alemannenschule und der Liederkranz in zwei Aufführungen im jeweils voll besetzten Bürgersaal ein Musical-Projekt auf die Bühne gebracht, und das Publikum war jedes Mal begeistert. Darin ging es um den wohl berühmtesten Zauberlehrling der letzten Jahrzehnte.

Als Joanne K. Rawling vor fast 30 Jahren – so lange ist das schon her – während einer Zugfahrt die Idee hatte, die Figur eines Zauberlehrlings zu erfinden, ahnte sie noch nicht, welchen Erfolg ihr diese Buchreihe bringen würde. Das ging sogar so weit, dass damals ihre Fans bei jeder Neuerscheinung sich meist in Zauber-kluft schon um Mitternacht vor den Buchläden einfanden, um möglichst schnell den neuen Harry-Potter-Roman zu ergattern. Ganze Generationen „verschlangen“, die Bücher des Jungen mit dem Blitzzeichen auf der Stirn.

Und wer hätte sich träumen lassen, dass an der Hüttlinger Alemannenschule zusammen mit dem Jugendchor des Liederkranzes eine Kooperation entstehen würde, an dessen Ende ein Musical-Projekt stehen könnte, dass der Liederkranz-Jugendchorleiter Christian Steiner dazu sogar Text und Musik schreiben sollte und schließlich zwei ausverkaufte Vorführungen im Bürgersaal zu sehen sein könnten?

Ein Jahr Vorbereitungen

Ein gutes Jahr lang hatten die Vorbereitungen für dieses Projekt gedauert. Mehr als 200 Akteure entführten die Musicalbesucher in die magische Welt der Zauberei, von Hogwarts und Quidditch, vom Unaussprechlichen, dem Zauberlehrling und seinen Freunden an dessen elftem Geburtstag im Ligusterweg. Zur Inszenierung hatte man sich die Dienste der Profis Philipp Dürschmied und Mirjam Birkl vom Theater der Stadt Aalen gesichert, wurde assistiert von Anja Barth und Petra Brenner vom Liederkranz sowie von Odile Widz-Brucker und deren Kollegen der Alemannenschule, Monika Dietrich-Lutz und Johannes Kühnert. Sie alle trainierten den Hogwarts Express, die Zaubertrank-Mixer, das Quidditch-Team mit den Cheerleaders und die Akrobatik-Gruppe.

Ein Team um Jana Wild und Thomas Stanovski kümmerte sich um die Spezialeffekte, ein weiteres mit Annelie Pfeifer und Kathrin Kopp um die gelungenen Requisiten. Die Band mit Christian Steiner, Thomas Göhringer, Silas Brenner, Thomas Bezler, Sören Schmidt und Till Hieber sorgte sich mit einem Percussionsteam um den guten Ton, es gab jede Menge Techniker und Werbespezialisten – alles bestens koordiniert vom Liederkranz-Veranstaltungsteam sowie den Mitgliedern des Fördervereins der Alemannenschule.

Stimmsichere Solisten

Die Besucher ließen sich verzaubern vom Liederkranz-Jugendchor, von tollen und vor allem stimmsicheren Solisten. Sie freuen sich schon jetzt auf ein Video der Aufführung und genossen es, dafür das eigene Handy mal nicht benutzen zu müssen. Schulleiter Ralf Meiser und Liederkranz-Vorsitzender Alexander Bosch bedankten sich am Ende bei der After-Show-Party natürlich bei allen Mitwirkenden für die „beispielhafte Zusammenarbeit und den Beginn einer wunderbaren Kooperation“, bei den vielen Sponsoren sowie den Besuchern, die nicht mit Beifall und Szenenapplaus gespart hatten.