Er hat nur etwas für seinen Körper getan, jetzt ist er erstmal sportlich außer Gefecht: Joachim Oliveira, Trainer des Kreisliga-A-Tabellenführers SV Ringingen, sitzt seit vergangenen Mittwoch für voraussichtlich 14 Tage in häuslicher Quarantäne, weil er in einem Ehinger Fitnessstudio gleichzeitig mit einem corona-infizierten Sportler trainiert hat. Vom Erfolgskurs ließ sich seine Mannschaft am vergangenen Sonntag durch die Abwesenheit des Trainers zwar nicht abbringen, schön ist die Situation für Oliveira und das Team aber nicht.