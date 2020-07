Der Gemeinderat Hüttlingen hat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag einen historischen Beschluss gefasst. Eine Mauer am Schlierbach soll das Naturerlebnisbad in Niederalfingen künftig vor Hochwasser schützen.

Der letzte Maisonntag vor ziemlich genau vier Jahren gerät in Niederalfingen so schnell nicht in Vergessenheit. Damals suchte ein Jahrhunderthochwasser das idyllische Schlierbachtal in Niederalfingen heim. Fast alle Häuser entlang des ansonsten so harmlosen Bächleins wurden damals überflutet. Es entstanden Schäden in Millionenhöhe.

Im Hüttlinger Gemeinderat wurde am Donnerstagabend bei einem Ortstermin im Erlebnisbad noch einmal an die schlimmen Ereignisse erinnert. Das Naturerlebnisbad hatte es seinerzeit auch schwer getroffen. Die Anlage war von Schlammmassen überflutet worden und konnte deshalb wochenlang nicht genutzt werden.

Nach dem Hochwasser folgten hektische Aktivitäten, es wurden Pläne für Schutzdämme geschmiedet, die dann wieder verworfen wurden. Jetzt kam der Durchbruch. Der Hüttlinger Gemeinderat fasste einen fast schon historischen Beschluss. Statt eines Dammes wird es künftig ein „Mäuerle“ entlang des Schlierbaches geben, das die Wassermassen am Naturerlebnisbad vorbei bis hin zur Brücke zu den Parkplätzes wieder in den Bach lenken soll. Der gefasste Beschluss umfasst vier Punkte: Der Gemeinderat nimmt zunächst Kenntnis von den Plänen des Suttgarter Ingenieurbüros Binder. Im November soll das Gremium dann einer Gewässerschau für Schlierbach und Ortsbach zustimmen. Danach folgt ein Planungsauftrag an die Ellwanger Stadtlandingenieure für ein Wasserrechtsgesuch. Parallel dazu sollen sinnvolle ökologische Maßnahmen vorgeschlagen werden.

Dem allem stimmten Hüttlingens Gemeinderäte am Ende einstimmig zu.