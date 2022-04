Der nächste Schritt Richtung digitale Gemeinde

Stolze Gesichter allerorten: Mit einem Spatenstich hat Hüttlingen den nächsten Schritt in der digitalen Entwicklung der Gemeinde gemacht. 28 Haushalte – sogenannte weiße Flecken – erhalten bis zum 31. Juli 2023 einen Breitbandzugang. Doch damit nicht genug: Auch für die „grauen Flecken“ soll in absehbarer Zukunft ein schnellerer Zugang möglich sein.

Im Rahmen einer Markterkundungsanalyse, so Bürgermeister Günter Ensle beim Spatenstich an der Kreuzung Kocher-/Lindenstraße direkt am Kocher, habe die Gemeinde festgestellt, dass 28 Haushalte in Hüttlingen – vor allem im Außenbereich – als sogenannte weiße Flecken gelten. Nun wurde im Verbund mit Komm.Pakt.Net (Kommunaler Pakt zum Netzwerkausbau) das Problem angegangen. Insgesamt 2,652 Millionen Euro wird die Maßnahme kosten und bis zum 31. Juli 2023 dauern.

Aber die Kosten muss die Gemeinde nicht alleine tragen. Zuschüsse kommen vom Bund (1,326 Millionen Euro, also 50 Prozent) und vom Land (1,060 Millionen Euro, also 40 Prozent). So bleiben zehn Prozent bei der Gemeinde, also 265 217 Euro.

Ausgeführt werden die Bauarbeiten in Zusammenarbeit mit den stadtlandingenieuren Ellwangen von der Firma Mezger Bau aus Hüttlingen, die mit Eugen und Stefan Mezger beim Spatenstich vertreten war. „Die Firma kennt sich hier bestens aus“, freute sich Bürgermeister Ensle. Verbaut wird zukunftssichere Glasfasertechnologie, sogenannte FTTB, also „Fibre to the Building“ („Glasfaser bis in Haus“).

Zusammen mit den bereits vorhandenen Breitbandanschlüssen werden dann rund 70 Prozent der Haushalte in Hüttlingen eine Anschlussqualität von mindestens 500 Mbit/s im Download haben. Nur 100 Mbit/s haben hingegen die „grauen Flecken“, die die Gemeinde als nächstes angehen will. Eine Markterkundung ist laut Ensle bereits in Auftrag gegeben. Ensle: „Hoffentlich schaffen wir’s, dass dann alle mit der Internet-Versorgung zufrieden sind.“ Ensles Dank galt vor allem Franz Vaas, dem Breitbandkoordinator der Gemeinde, und Ortsbaumeister Georg Nusser.

In Vertretung des Landrats erklärte Wolfgang Hirsch vom Geschäftsbereich Geoinformation und Landentwicklung, dass der Ostalbkreis die Gemeinde gerne beraten und unterstützt habe. Jochen Schmid von der netcomBW als lokaler Netzbetreiber freute sich, dass es in Hüttlingen „wieder einen Schritt weiter“ gehe. Und Martin Boos von der Partnerfirma PwC (PricewaterhouseCoopers GmbH Stuttgart) erläuterte nochmals die Zuschusslage.