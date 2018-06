„Das wird eine illustre Veranstaltung“

„Das wird mit Sicherheit eine illustre Veranstaltung“, frohlockte Bürgermeister Günter Ensle bei einem Pressegespräch im Rathaus im Vorfeld der vom Schwäbischen Chorverband am Montag, 2. Oktober, veranstalteten „Hüttlinger Nachtklänge“. Das Besondere: An 17 Veranstaltungsorten (von der historischen Dorfmühle bis zum modernen Parkhaus und von der historischen Marienkapelle bis zum Feuerwehrhaus) singen und musizieren von 21 bis 0.30 Uhr Ensembles, Chöre, Kleinkunstpreisträger und sogar Vincent Klink mit seinem Partner Patrick Bebelaar.

„Musik dahin zu tragen, wo sie sonst nicht zu hören ist“, das ist die Absicht des Chorverbandes, der sich Hüttlingen ausgesucht hat, weil der attraktive Ort auf wenig Raum interessante Spielstätten bieten kann. Die Besucher können in jeder Spielstätte zweimal 20 Minuten Musik, Wort und Klang genießen, können zum nächsten Spielort gehen oder sich des Ortsmobils bedienen, einem Shuttle, welcher dieses Vergnügen in noch kürzeren Zeitabschnitten ermöglicht. Da wird ein altes Gasthaus zum Jazzkeller, ein Bekleidungsgeschäft zum Konzertsaal, eine alte Mühle zum Swing-Haus und das Feuerwehrhaus zu einer Band-Location. Gesungen und gespielt wird aber auch im Forum, der Heilig-Kreuz-Kirche, in einem Schmuckgeschäft oder einer Bäderausstellung, in der Altenbegegnungsstätte und der Marienkapelle. Nur bei Auftritten in einer Bäckerei – wie das eigentlich auch vorgesehen war – hatte der WKD (aus nachvollziehbaren Gründen) etwas dagegen. Der Abschluss findet dann für alle Mitwirkenden zentral um 0.15 Uhr im Bürgersaal statt. „Art meets audience“ sozusagen.

SCV-Präsident Jörg Schmidt, bei der Präsentation im Rathaus ebenfalls anwesend, verspricht schon jetzt „eine unvergessliche Nacht“ mit vielfältigen und faszinierenden Veranstaltungen. Auch wer gerne selber singt, findet dafür ein schönes Angebot. Ähnliches versprechen die SVC-Geschäftsführerin Monika Brocks und Nicolai Ott, stellvertretender Vorsitzende der Chorjugend und musikalisch Verantwortlicher der Klangnacht.

Karten gibt es im Hüttlinger Bürgerbüro, bei den Spielstätten „HOT Jeans & Mode, bei Schmuckgestaltung Rieger, Metzgerei Wiedemann und Badgestalter Seibold. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Informationen in Schwäbisch Hall, Ellwangen und Aalen sowie online beim Schwäbischen Chorverband. Die Karten kosten für Schüler, Studenten und Azubis (natürlich für sämtliche Auftrittsorte) 13 Euro und für Erwachsenen 16,50 Euro. Außerdem erhalten Besucher einen Spielplan, wer wo zu finden sein wird, wo der Shuttlebus hält, wo Getränke, Snacks und Toiletten zu finden sind.