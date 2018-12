Das war Blasmusik auf höchstem Niveau

Der Hüttlinger Musikverein mit seinem Dirigenten Robert Wahl hat am Samstagabend bei seinem Jahresabschlusskonzert im ausverkauften Bürgersaal des Kultur- und Sportzentrums Limeshalle einmal mehr geglänzt. Das Publikum war am Ende restlos begeistert. Die Jugendgruppe vermittelte an dem Abend die Liebe zur Blasmusik ebenso wie das gestandene 75-köpfige aktive Hauptorchester. Die Begeisterung für das gemeinsame Musizieren war bei allen Akteuren förmlich zu spüren. Gespielt wurde bei dem Konzert auf höchstem Niveau, gepaart mit einem beeindruckenden Aufwand an Equipment und Technik.

Mehr als 600 Besucher im ausverkauften Bürgersaal waren erstaunt, sowohl über die kleine „Bläserbande“, als auch die Jugendgruppe, die etwa mit einem Potpourri aus dem Musical „Mary Poppins“ das Publikum gleich zum Auftakt für sich einnahm.

Vereinsvorsitzender Christian Ebert freute sich danach in seinem Grußwort über den sehr guten Besuch, ehe das aktive Orchester sein Programm mit „Limelight“ und der sehr anspruchsvollen Marinarella-Ouvertüre begann. Ihm folgte das Stück „Germanicus Maximus“ mit musikalischen Bildern des Limes, seiner Grenzbevölkerung, dem Markttreiben, Truppenaufmärschen und kriegerischen Handlungen – alles von den überaus charmanten Moderatorinnen des Abends, Verena Lack und Karin Rettenmaier, bestens und mit großem Aufwand aller Musiker in Szene gesetzt.

Einzelne Register trumpfen auf

Die musikalische Reise wurde dann noch nach „Granada“ und in die „Alpenwelt“ fortgesetzt, ehe sich das Publikum und auch das Orchester eine wohlverdiente Pause gönnten. Im zweiten Teil dieses sehr ausgewogenen Jahreskonzerts standen dann einige Register im Mittelpunkt. Nach dem von Gilbert Bécaud berühmt gewordenen Chanson „Et maintenant“ duften sich zunächst die neun Posaunen des Musikvereins profilieren, danach glänzten Andreas Herzig und Benedikt Mitterbauer beim fetzigen Funktitel „Farmer’s Tuba“. „Ewige Liabi“ versprachen vor allem die jungen Damen des Musikvereins bei „Hopp Schwiiz“, wo der Verein einst in der namensgleichen Gemeinde im Thurtal gastiert hatte.

Mit dem Medley „Frank Sinatra Classics“ und „Blaze Away“ von Abraham Holzmann sollte dann eigentlich der Schlusspunkt unter diesen tollen Konzertabend gesetzt werden. Sollte. Das Hüttlinger Publikum erklatschte sich mit stehenden Ovationen noch diverse Zugaben – bis hin zum finalen „Highland Cathedral“. Vorsitzender Christian Ebert bedankte sich abschließend beim Publikum, den Musikern und vor allem beim musikalischen Leiter Robert Wahl, der mit immensem persönlichem Aufwand und akribischer Vorbereitungsarbeit dieses grandiose Konzert erst möglich gemacht hatte.