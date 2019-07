Seit 1993 gibt es „In den Kocherwiesen“ das von Wolfgang Gückelhorn geführte Autocenter Hüttlingen. Am Mittwoch ist nach 26 Jahren Schluss, weil Gückelhorn das Rentenalter erreicht hat und seinen Betrieb an ein bayerisches Unternehmen übergibt.

Das Autocenter hat derzeit vier Beschäftigte in der Werkstatt und fünf Angestellte im Büro. Der Betrieb wurde im zurückliegenden Vierteljahrhundert stetig erweitert, digitalisiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Auf dem Betriebshof stehen fast ständig rund hundert Neu-, Halbjahres- und Jahreswagen.

Wichtig ist Gückelhorn, dass alle derzeitigen Beschäftigten dem Betrieb erhalten bleiben und von dem Nachfolgebetrieb Auto Bierschneider übernommen werden. Außerdem bleiben sämtliche vertraglichen Bindungen wie Versicherungen oder Anschlussgarantien bestehen.

Der Nachfolger Auto Bierschneider mit Sitz im bayerischen Mühlhausen (Oberpfalz) betreibt 20 Autohäuser an zwölf Standorten und arbeitet schon seit zehn Jahren mit Wolfgang Gückelhorn zusammen. In diesem Jahr wird Bierschneider vor allem wegen der hohen Ausbildungsquote unter „Bayerns best 50“ gelistet, einer im Freistaat begehrten Auszeichnung. Gesellschafter sind Doris und Michael Fleischmann – Doris ist die Tochter des Gründers Georg Bierschneider. Als Geschäftsführer vor Ort ist Daniel Barban eingesetzt.