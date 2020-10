Das Aktivum des TSV Hüttlingen wird drei Jahre alt

Seit dem 3. Oktober 2017 wird im Sportvereinszentrum des TSV Hüttlingen gemeinsam trainiert. Neben der ständigen Verbesserung des sportlichen Angebots sieht Aktivum-Leiter Stefan Schmid die größte Herausforderung in der Bewerkstelligung der Covid-19-Auswirkungen.

Das Aktivum sei eine Erfolgsgeschichte, sagte Schmid. Das 14-köpfige Trainerteam des TSV-Fitnesszentrums sei stolz auf das bisher Geleistete. Das Team gebe alles, um den Sport und das gemeinsame Training weiterhin zu ermöglichen und den Mitgliedern dabei größtmögliche Sicherheit zu bieten. Kurszeiten und Gerätschaften mussten den veränderten Anforderungen angepasst werden, um eine ausreichende Belüftung der Räume, den nötigen Abstand und die Desinfektion der Gerätschaften sicherzustellen.

Dies sei auch mit Einschränkungen verbunden. Trotzdem würden die allermeisten Mitglieder ihr Training in gewohnter Regelmäßigkeit ausüben. Im Vordergrund des 3. Geburtstags stehe vor allem eins: die treuen Mitglieder. Für deren Vertrauen und Solidarität will sich das Aktivum-Team und der TSV Hüttlingen bedanken. Bei einem Tag der offenen Tür am 3. Oktober sind alle Mitglieder und Interessierte zu einer Grillwurst und einem Getränk eingeladen. Außerdem gibt es als Dankeschön für jeden Monat Mitgliedschaft im Aktivum einen Euro als Treuegutschein (mindestens jedoch 10 Euro). Dieser kann für alle Angebote im Aktivum genutzt werden. Wer sich bis zum Geburtstag am 3. Oktober anmeldet, erhält einen Gratismonat und außerdem diesen besonderen Treuegutschein.

Zum Geburtstag erweitert das Sportvereinszentrum sein Angebot. Für die Aktivum Kids (vier bis zwölf Jahre) gibt es neue Kurse, die ursprünglich als Ferienprogramm geplant waren. „Es macht sehr viel Spaß mit den Aktivum Kids und wir freuen uns immer wieder auf eine sportliche, laute, leise, kraftvolle und lustige Zeit mit den Kleinen“, sagt Nadine Alvermann-Kmetty, die fürs Kursprogramm verantwortlich ist.

Das Aktivum ermöglicht TSV-Abteilungen und sonstigen Gruppen auch außerhalb der Öffnungs- oder Kurszeiten Gerätetraining, Indoor-Cycling oder Rückenkurse. Ebenso bietet das Aktivum Kooperationen mit anderen Vereinen und Unternehmen im Bereich der Gesundheitsförderung an.