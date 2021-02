Dank vieler Spenden: Kindergarten und Vorschulzentrum in Lèna, Burkina Faso, eröffnet

Mitte Januar ist in Lèna, Burkina Faso, der erste Kindergarten mit Vorschulzentrum offiziell eröffnet. Das Hüttlinger Burkina Faso Team um Christel Trach-Riedesser hatte über mehrere Jahre hinweg Spenden gesammelt, um in dem bitterarmen Land ein Bildungszentrum zu erbauen.

Zur feierlichen Eröffnungszeremonie des auf 6000 Quadratmeter erbauten Zentrums gaben sich deswegen die wichtigsten Politiker der Provinz, der Provinzhauptstadt und der Gemeinde Lèna gemeinsam mit vielen glücklichen Müttern und Vätern aus Lèna die Ehre. Rene Millogo, Vertrauensmann des Hüttlinger Burkina Faso Teams, konnte dieses gewaltige Projekt in tiefer Freude und großer Zufriedenheit abschließen.

Im Südwesten des afrikanischen Entwicklungslandes Burkina Faso liegt die Provinz Houet mit der Provinzhauptstadt Bobo-Dioulasso und der ländlichen Gemeinde Lèna, die über 18 000 Einwohner hat. Dort gab es bislang keinen Kindergarten und kein Vorschulzentrum. Unter der Leitung des Soziologen René Millogo, dem Präsidenten von ABHDESO (zu deutsch: Verein Burkina-Hüttlingen für solidarische Entwicklung) und Vertrauensmann des Hüttlinger Burkina Faso Teams um Christel Trach-Riedesser, entstand ein Meisterwerk, das sich die Gemeinde Lèna ohne die Unterstützung der zahlreichen Spender aus Deutschland (vor allem aus Hüttlingen und dem Ostalbkreis, aber auch aus ganz Deutschland) nicht hätte leisten können. Lènas Bürgermeister Honore Millogo forderte überglücklich seine Mitbürger auf, die Vorteile dieses privaten „Zentrums für Früherziehung, Beratung und Vorschulerziehung“ zu nutzen. Lènas Kleinkinder sollen im Zentrum „Sainte Honorine“ die Grundlagen für einen erfolgreichen Schulbesuch erwerben.

Der Hochkommissar der Provinz Houet, Lamine Soulama, der Oberbürgermeister der Provinzhauptstadt Bobo-Dioulasso, Faberé Boureima Sanon, und Victorine Millogo-Minoungou, Ex Provinz-Direktorin für Erziehung und Alphabetisierung in Tuy und Houet, priesen in ihren Dankesreden die Errichtung des Zentrums, die Bedeutung der Bildung für die Menschen und wiesen darauf hin, dass Bildung nationale Vorrangstellung in Burkina Faso genieße. Die 31 Schülerinnen und Schüler der ersten Vorschulklasse, ihre Freunde und Geschwister eroberten nach den Ansprachen die vielfältigen Spielgeräte wie Schaukeln, Rutschen, Klettergerüste und in den Landesfarben bemalte Autoreifen im Sturm und sorgten für eine fröhliche Atmosphäre.

Vor allem für die Eltern der Gemeinde Lèna mit Kleinkindern stellt der Kindergarten „Sainte Honorine“ eine echte Erleichterung dar. Die Zeit und die zurückzulegenden Wege verkürzen sich nun so stark, dass viel mehr Kinder an vorschulischer Bildung teilhaben können. In einer kirchlichen Feier waren die Gebäude und Anlagen schon vorab gesegnet worden.

Das Zentrum umfasst ein Gebäude mit drei Klassenzimmern, Verwaltungsräumen, Speisesaal, Küche, Wächterwohnung, Außentoiletten, Spielbereich für die Kinder sowie Gemüsegarten mit Anzuchtmöglichkeiten und eine Gehege zur Einführung in die Tierhaltung.

Die Partnerschaft zwischen ABHDESO und dem Hüttlinger Burkina Faso Team hat es in wenigen Jahren geschafft, Erstaunliches zu Wege zu bringen. Zusammen mit dem Soziologen René Millogo wurde eine Station in Anlehnung an die Hirsebank zur Lebensmittelverteilung geschaffen: Getreide für die bevorstehende, in ihrem Ausmaß kaum zu erfassende Hungersnot wurde zu jetzt noch moderaten Preisen eingekauft, Mülleimer und Händewaschanlagen wurden errichtet, Masken konnten verteilt werden.

Ganz großer Dank gilt allen wohlwollenden und vielfach treuen Spenderinnen und Spendern, die mit ihren einmaligen oder regelmäßigen Einzahlungen nicht nur Bildungs- und Speisungspatenschaften für circa 300 Kinder, sondern auch die nachhaltige Förderung der Ausbildung und vor allem den Bau von Brunnen in dem von Dürren geplagten Land Burkina Faso ermöglichen.

Weitere Gemeinschaftsprojekte werden gerade entwickelt oder stehen kurz vor der Verwirklichung, sofern die Finanzierung mit Spendengeldern aus Deutschland dies zulässt. Das Bestreben des Burkina Faso Teams ist, den Afrikanern in ihrer Heimat ein Leben in Würde zu ermöglichen. Wie seither gilt auch in Zukunft der Leitspruch des ehrenamtlichen Hüttlinger Burkina Faso Teams: Jeder Spenden-Euro kommt direkt dort an, wo er gebraucht wird!