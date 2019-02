Claudia Kurz betreut drei Herzsportgruppen

Interessenten am Koronar-, Reha- oder Ortrhopädiesport können sich gerne in der Geschäftsstelle des TSV Hüttlingen, Bärenhaldenweg 3-5, 73460 Hüttlingen, Tel. 07361 / 79380 oder per E-Mail: info@tsv-huettlingen.de wenden. Als zusätzliches Bonbon dürfen die Reha-Sportler sechs Monate lang an den Geräten im TSV-eigenen Sportvereinszentrum Aktivum kostenlos trainieren.