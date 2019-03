Chorfreunde bieten „Großes Kino“

Die Chorfreunde Hüttlingen sind wahrlich zu beneiden: Bei ihrem Konzert war nicht nur der Bürgersaal voll besetzt, sondern auch dessen Bühne konnte die vielen Sänger der Mutter-und-Kind-Gruppen, der Muffigelkids, von den Muffigelsingers, von Generations und großem Chor kaum fassen. Sie alle boten „Großes Kino“, denn Chorleiterin Roswitha Maul hatte mit all diesen Gruppierungen verschiedene Filmmusiken der vergangenen hundert Jahre einstudiert.

Darüber hinaus verfügt der Verein in seinen Reihen über eine Dekogruppe, die es versteht, solche Konzerte auch entsprechend in Szene zu setzen. Da gab es eine riesige Litfaßsäule mit all den Plakaten, welche nicht nur von erfolgreichen Filmen, sondern auch von Musicals erzählen, die von der vereinseigenen Theatergruppe in den zurückliegenden Jahren inszeniert worden waren. Dazu sorgten in den beiden Foyers Oldtimer für ein gewisses Flair, es begrüßte Charley Chaplin die Gäste und die Moderatoren Katja Kistner und Micha Kling erheiterten die Konzertbesucher.

Die Welt ist voll Musik – damit begrüßten alle Gruppen die Besucher im perfekten Zusammenspiel mit Pianist Siegfried Liebl, Gitarrist Björn Franke und Schlagzeuger Nico Jörg. Eine Fülle von Songs und Medleys der Trommelkinder, von Biene Maja, von Abba und schließlich der monströse Welthit, die „Bohemian Rhapsodie“ von Queen, brachten die Zuhörer gewaltig in Fahrt. Die spendeten jede Menge Szenenapplaus für Solisten und Chöre.

Auch im zweiten Programmteil, als die Welt von Walt Disney zu ihrem Recht kam, wuchsen die Muff-igelkids und Muffigelsingers mit ihren Songs der Eiskönigin, aus „Mary Poppins“ und dem Dschungelbuch über sich hinaus, ehe die großen Chöre mit Musicalmelodien und dem Ohrwurm „Music was my first love“ den krönenden Schlusspunkt setzten.

Dem neuen Chorfreunde-Vorsitzenden Thomas Rettenmaier blieb es schließlich vorbehalten, den vielen Akteuren und Helfern, insbesondere aber Roswitha Maul für ihr gewaltiges Engagement zu danken, zumal die agile und sehr geschätzte Chorleiterin bei den Chorfreunden nicht nur seit zwölf Jahren das Zepter in der Hand hält, sondern vor allem mit ihrem Engagement für die Kleinsten und Kleinen viel Zeit in die Zukunft des Vereins investiert.